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Американский бомбардировщик начали искать в Енисее

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владислав Власов

Самолет, поставленный в СССР во время Великой Отечественной войны по программе «Аляска-Сибирь», в апреле 1943 года потерпел катастрофу и упал в Енисей в районе железнодорожного моста, сообщил пресс-секретарь Русского географического общества Владислав Власов.

Руководитель поискового отряда «Трасса» Военно-инженерного института СФУ, член Русского географического общества Александр Матвеев организовал поиски фрагментов самолета с помощью современной техники (эхолота, локатора бокового обзора, подводной камеры). 

Русло Енисея в районе предполагаемого падения «Бостона» исследуется в несколько этапов с построением карты донного рельефа, поиска и обследования подводных объектов.

«В составе экипажа самолета находилось четыре человека, среди которых был наш земляк, сержант Чижик Владимир Маркович, из села Подсинее в Хакасии. За штурвалом самолета был 20-летний командир, сержант Юрий Суханов. 260-й ближнебомбардировочный полк, к которому принадлежал погибший самолет, совершал перелёт на фронт, в район Курской дуги, где в дальнейшем участвовал в боевых действиях, летом 1943 года», — сказал Матвеев.

Несмотря на достаточное количество архивных материалов, поиски осложняются тем, что за прошедшие годы дно, да и прилегающая территория, сильно изменились. В результате поисковых работ были зафиксированы два участка дна, где в дальнейшем предполагается работа водолазов с подводными металлоискателями.

В 1943 году группа из семи самолетов-бомбардировщиков А-20G «Бостон» и одного истребителя Р-39 «Аэрокобра» под командованием командира 9-го перегоночного авиационного полка майора Табарчука произвела взлёт и пошла на перегон по маршруту Красноярск-Омск.

При подходе к железнодорожной станции Кача (западнее Красноярска) лётчики встретили сплошную облачность до земли. Из семи самолетов, вошедших в облачность, четыре экипажа, в том числе Табарчук, пробили облачность, продолжили полёт поодиночке и благополучно совершили посадку в Омске. Два «Бостона» и «Аэрокобра» в пункт назначения не прибыли. 


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