Новую фабрику кормов для животных построят в Новосибирской области

«Нестле Пурина ПетКер» до 2024 года инвестирует 10 миллиардов рублей в строительство фабрики по производству корма для животных в Новосибирской области, сообщает правительство региона.

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Согласно планам компании, первые производственные линии новой фабрики по производству кормов для домашних животных будут запущены в эксплуатацию в 2023 году, а планируемая мощность предприятия составит 75 тысяч тонн продукции в год. К 2024 году на фабрике будет создано порядка 250 рабочих мест.

«Выбирая площадку под строительство нового завода, мы ориентировались на инвестиционный климат в регионе, наличие квалифицированных кадров, а также на доступность сырьевой базы и наличие необходимой логистической инфраструктуры», – сказал глава «Нестле» в регионе Россия и Евразия Марсиаль Роллан.

По данным Euromonitor, по итогам 2019 года рынок кормов для животных увеличился на 10,5% и достиг объема 645 тысяч тонн в год в натуральном выражении или 212 миллиардов рублей в денежном выражении. По данным Nielsen, корма для домашних животных стабильно входят в ТОП-5 категорий повседневного спроса.