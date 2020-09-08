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Омские врачи посчитали отравление Навального «фантастикой»

Источник:
РИА Новости
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Оппозиционер Алексей Навальный умер бы в первые часы в случае настоящего отравления фосфорорганическим соединением, диагноз немецких медиков является «фантастикой», заявил главный токсиколог Омской области и Сибирского федерального округа Александр Сабаев.

Специалист отметил, что медики городской больницы скорой медицинской помощи №1 не проводили Навальному специальную процедуру ультрагемодиафильтрации, без которой человек после отравления «Новичком» умер бы в первые часы.

Процедура ультрагемодиафильтрации проводится при тяжелом отравлении фосфорорганическими соединениями, к которым относятся вещества группы «Новичок». Данная процедура не проводилась, так как показаний к ней не было.

«Без процедуры ультрагемодиафильтрации спасти человека невозможно. У нас эта процедура не использовалась, поскольку не было показаний. Если бы оно было, он погиб бы в первые часы», — сказал Сабаев.

Токсиколог также напомнил, что российские медики не нашли следов «Новичка» в организме Навального. При этом все анализы проводились в бюро судебно-медицинской экспертизы с использованием аппаратуры экспертного класса производства США.

Тема: Отравление Алексея Навального
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Омские врачи посчитали отравление Навального «фантастикой»
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