НАВЕРХ

Кинотеатры откроют в Новосибирске во второй половине сентября

Источник:
Sibnet.ru
358 0
Фото: © Sibnet.ru

Кинотеатры и театры откроют в Новосибирской области во второй декаде сентября, сообщает правительство региона.

Открытие театров, концертных организаций, кинотеатров и библиотек в регионе планируется во второй декаде сентября. Конкретное число определят в ближайшее время. Входить в кинозал или театр надо будет в защитной маске.

Учреждения провели необходимую обработку помещений, сформировали запас средств и оборудования для дезинфекции и термометрии, провели подготовительную работу с обслуживающим персоналом, разработали систему распределения потоков зрителей и посетителей.

Еще по теме
Вандалы в Томске разрушили выставку женского фестиваля
Дирижер оркестра из шоу «Голос» займется музыкантами в Хакасии
Умер детский писатель Владислав Крапивин
Роман Агаты Кристи «Десять негритят» переименовали
смотреть все
Новосибирск #Искусство
КАРТИНА ДНЯ
•
Трамп за Навального ударит по России «газовой дубинкой»
•
Саудовская Аравия обрушила цены на нефть
•
Глава ВОЗ призвал мир приготовиться к новой пандемии
•
Россия оказалась не готовой к электромобилям
Подробности
•
Как штурмовали Ангару: уникальная стройка Братской ГЭС
•
Выборы 13 сентября: как узнать своего кандидата?
•
Прививка от гриппа: «за» и «против» в период коронавируса
•
Дорогая осень 2020-го: на что вырастут цены?
Как это работает
•
Какой ноутбук нужен школьнику: производительность и безопасность
•
Спастись от молнии: как «работает» грозовое облако
•
Форматы видеофайлов: как посмотреть кино в хорошем качестве
•
IP и угол обзора: выбираем камеру для уличного наблюдения
НОВОСТИ СИБИРИ
Умершие от COVID-19 старики в Бурятии заразились на самоизоляции
Сибирь 08.09.2020 13:02
Хвост затонувшего 14 лет назад самолета нашли в Телецком озере. ФОТО
Сибирь 08.09.2020 12:51
Суд оштрафовал иркутянина за покупку «шпионской зарядки»
Сибирь 08.09.2020 12:40
Кинотеатры откроют в Новосибирске во второй половине сентября
Сибирь 08.09.2020 12:17
Самое популярное
Штормовое предупреждение по заморозкам передали в Новосибирске
8451
Звезда «Аквамена» станет первым в мире ведьмаком
8032
Выборы 13 сентября: как узнать своего кандидата?
4944
Жена новосибирского политика Толоконская раскритиковала тесты на COVID
3818
Обсуждение (0)
КАРТИНА ДНЯ
•
Трамп за Навального ударит по России «газовой дубинкой»
•
Саудовская Аравия обрушила цены на нефть
•
Глава ВОЗ призвал мир приготовиться к новой пандемии
•
Россия оказалась не готовой к электромобилям
Подробности
•
Как штурмовали Ангару: уникальная стройка Братской ГЭС
•
Выборы 13 сентября: как узнать своего кандидата?
•
Прививка от гриппа: «за» и «против» в период коронавируса
•
Дорогая осень 2020-го: на что вырастут цены?
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Какой ноутбук нужен школьнику: производительность и безопасность
•
Цифровые следы и мошенники: что не стоит доверять интернету
•
Как установить умный домофон Ростелекома?
•
USB OTG в смартфоне: зачем нужно и как использовать?
•
Как заполировать царапины на экране смартфона
•
Когда камера наблюдения становится разочарованием?
Мультимедиа
•
Пятно и хвостик: выбираем самый сладкий арбуз
•
Пять миллионов «копеек»: факты о первых «Жигулях»
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
•
Чем на самом деле опасны грязные руки?
•
Из чего состоят звезды. ФОТО
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Sibnet.Ru
Самое обсуждаемое
Россия обвинила Запад в создании «Новичка»
88
Эксперты обнаружили яд на бутылке Навального
41
Новосибирцы признались в ненависти к мигрантам
34
Берлин опроверг заявление Лукашенко о фальсификации с Навальным
31
Белоруссия перебросит энергопотоки из Литвы в порты России
30