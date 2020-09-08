Кинотеатры откроют в Новосибирске во второй половине сентября

Кинотеатры и театры откроют в Новосибирской области во второй декаде сентября, сообщает правительство региона.

Открытие театров, концертных организаций, кинотеатров и библиотек в регионе планируется во второй декаде сентября. Конкретное число определят в ближайшее время. Входить в кинозал или театр надо будет в защитной маске.

Учреждения провели необходимую обработку помещений, сформировали запас средств и оборудования для дезинфекции и термометрии, провели подготовительную работу с обслуживающим персоналом, разработали систему распределения потоков зрителей и посетителей.