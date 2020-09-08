Новосибирский суд освободит моржей из дельфинария

Арбитражный суд Новосибирской области решил вернуть шесть моржей, купленных компанией ООО «Акватория» — владельцем Центра океанографии и морской биологии «Дельфиния», в собственность Российской Федерации, говорится в решении суда. Дельфинарий будет оспаривать решение суда, сообщил Sibnet.ru представитель «Дельфинии» Антон Нагорняк.

Амурская бассейновая природоохранная прокуратура провела проверку содержания моржей в бухте Средняя Приморского края. Она выявила, что компании «Океанариум ДВ» и «Сочинский дельфинарий» с июля по сентябрь 2018 года незаконно выловили шесть морских животных.

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В феврале 2019 года новосибирский дельфинарий купил одного моржа у компании «Сочинский дельфинарий», 17 ноября — еще пять у «Океанариум ДВ». В ноябре того же года ООО «Акватория» (Центр «Дельфиния») и ООО «Акватория+» заключили договор на содержание, дрессировку, питание и ветеринарное обслуживание животных.

Моржи находятся в Ялте в поселке городского типа Виноградное во временном владении «Акватория +».



В итоге Арбитражный суд Новосибирской области решил истребовать из незаконного владения ООО «Акватория и ООО «Акватория+» шесть моржей в собственность Российской Федерации.



«Мы будем обжаловать решение суда. Если не получится, то возвращать (моржей) по закону. И судиться параллельно с компанией, которая продала нам», — сказал Нагорняк.