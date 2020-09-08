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Новосибирский суд освободит моржей из дельфинария

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Captain Budd Christman, NOAA Corps

Арбитражный суд Новосибирской области решил вернуть шесть моржей, купленных компанией ООО «Акватория» — владельцем Центра океанографии и морской биологии «Дельфиния», в собственность Российской Федерации, говорится в решении суда. Дельфинарий будет оспаривать решение суда, сообщил Sibnet.ru представитель «Дельфинии» Антон Нагорняк.

Амурская бассейновая природоохранная прокуратура провела проверку содержания моржей в бухте Средняя Приморского края. Она выявила, что компании «Океанариум ДВ» и «Сочинский дельфинарий» с июля по сентябрь 2018 года незаконно выловили шесть морских животных.

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В феврале 2019 года новосибирский дельфинарий купил одного моржа у компании «Сочинский дельфинарий», 17 ноября — еще пять у «Океанариум ДВ». В ноябре того же года ООО «Акватория» (Центр «Дельфиния») и ООО «Акватория+» заключили договор на содержание, дрессировку, питание и ветеринарное обслуживание животных. 

Моржи находятся в Ялте в поселке городского типа Виноградное во временном владении «Акватория +».   

В итоге Арбитражный суд Новосибирской области решил истребовать из незаконного владения ООО «Акватория и ООО «Акватория+» шесть моржей в собственность Российской Федерации.

«Мы будем обжаловать решение суда. Если не получится, то возвращать (моржей) по закону. И судиться параллельно с компанией, которая продала нам», — сказал Нагорняк.

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Топ комментариев

Иркут 69

Пусть мальчик привыкает с самого детства.... у наших запретов нет логики. Запрет ради запрета... ☺️

_ASUS__

верить заявлениям властей украины это глубочайшая клиника ... потому то страна и в режиме постепенного...

Иркут 69

ФНБ это не главная кубышка РФ, а последняя... 👆

ifhbrjd

Скорее всего так и будет. Он же не дочка депутат. И не начальник ГИБДД.

Partizan1996

Держим кулачки за Алексея, чтобы он поскорее выздоровел!