НАВЕРХ
#Новости COVID19 #Путешествия #Медицина #Обучение #Досуг

Первую партию вакцины от COVID для групп риска выпустили в России

Источник:
Sibnet.ru
39 0
Фото: © sputnikvaccine.com

Первая партия российской вакцины от коронавирусной инфекции «Sputnik V» выпущена в гражданский оборот, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения России.

«Первая партия вакцины для профилактики новой коронавирусной инфекции «Гам-Ковид-Вак» («Sputnik V»), разработанной НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи Минздрава России, прошла необходимые испытания по качеству в лабораториях Росздравнадзора и выпущена в гражданский оборот», — говорится в сообщении ведомства.

Под гражданским оборотом на этом этапе подразумевается вакцинация населения из групп риска, в частности, учителей и медиков, которую будут проводить параллельно с пострегистрационными клиническими исследованиями, сообщал ранее глава Минздрава Михаил Мурашко.

В Минздраве отметили, что в ближайшее время первые партии вакцины должны поставить в регионы.

О регистрации первой в мире вакцины от COVID-19 сообщил 11 августа президент России Владимир Путин. По словам главы центра им. Н.Ф. Гамелеи Александра Гинцбурга, препарат обеспечит иммунитет против коронавируса минимум на два года.

Сейчас вакцина проходит пострегистрационные испытания, в которых должны принять участие 40 тысяч человек. При этом четверть из них получит плацебо вместо настоящего препарата. Пострегистрационные испытания займут от двух до шести месяцев.

Тема: Распространение коронавируса
Как создают вакцины без вирусов. ИНТЕРВЬЮ
Педагоги двух школ Забайкалья массово заболели коронавирусом
Класс в новосибирской школе закрыли на карантин из-за COVID-19
Индия вышла на второе место по числу заболевших COVID-19
смотреть все
COVID19 #Новости COVID19 #Здоровье
КАРТИНА ДНЯ
•
Трамп за Навального ударит по России «газовой дубинкой»
•
Бюджетникам с октября пересчитают зарплаты
•
Курс евро превысил 90 рублей
•
Россия распечатает «главную кубышку»
Подробности
•
Как штурмовали Ангару: уникальная стройка Братской ГЭС
•
Прививка от гриппа: «за» и «против» в период коронавируса
•
Дорогая осень 2020-го: на что вырастут цены?
•
Рубль, санкции, вопросы: чем кома Навального обернется для России
Как это работает
•
Какой ноутбук нужен школьнику: производительность и безопасность
•
Спастись от молнии: как «работает» грозовое облако
•
Форматы видеофайлов: как посмотреть кино в хорошем качестве
•
IP и угол обзора: выбираем камеру для уличного наблюдения
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Прививка от гриппа: «за» и «против» в период коронавируса
Сибирь 08.09.2020 07:44
Как штурмовали Ангару: уникальная стройка Братской ГЭС
Сибирь 08.09.2020 01:02
Новосибирцы скупили большие телевизоры на карантине
Сибирь 07.09.2020 18:04
Сибиряков уличили в частом общении с психологами
Сибирь 07.09.2020 17:50
Самое популярное
Штормовое предупреждение по заморозкам передали в Новосибирске
8412
Звезда «Аквамена» станет первым в мире ведьмаком
7985
Выборы 13 сентября: как узнать своего кандидата?
4606
Жена новосибирского политика Толоконская раскритиковала тесты на COVID
3792
Обсуждение (0)
КАРТИНА ДНЯ
•
Трамп за Навального ударит по России «газовой дубинкой»
•
Бюджетникам с октября пересчитают зарплаты
•
Курс евро превысил 90 рублей
•
Россия распечатает «главную кубышку»
Подробности
•
Как штурмовали Ангару: уникальная стройка Братской ГЭС
•
Прививка от гриппа: «за» и «против» в период коронавируса
•
Дорогая осень 2020-го: на что вырастут цены?
•
Рубль, санкции, вопросы: чем кома Навального обернется для России
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Какой ноутбук нужен школьнику: производительность и безопасность
•
Цифровые следы и мошенники: что не стоит доверять интернету
•
Как установить умный домофон Ростелекома?
•
USB OTG в смартфоне: зачем нужно и как использовать?
•
Как заполировать царапины на экране смартфона
•
Когда камера наблюдения становится разочарованием?
Мультимедиа
•
Пятно и хвостик: выбираем самый сладкий арбуз
•
Пять миллионов «копеек»: факты о первых «Жигулях»
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
•
Чем на самом деле опасны грязные руки?
•
Из чего состоят звезды. ФОТО
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Sibnet.Ru
Топ комментариев

Иркут 69

Пусть мальчик привыкает с самого детства.... у наших запретов нет логики. Запрет ради запрета... ☺️

Иркут 69

ФНБ это не главная кубышка РФ, а последняя... 👆

_ASUS__

верить заявлениям властей украины это глубочайшая клиника ... потому то страна и в режиме постепенного...

turan601

Ты думаешь за твои коменты тебя в долю возьмут? Да ты просто плевок на асфальте для нас народа и элиты!

ifhbrjd

Скорее всего так и будет. Он же не дочка депутат. И не начальник ГИБДД.