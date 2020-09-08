Первую партию вакцины от COVID для групп риска выпустили в России

Первая партия российской вакцины от коронавирусной инфекции «Sputnik V» выпущена в гражданский оборот, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения России.

«Первая партия вакцины для профилактики новой коронавирусной инфекции «Гам-Ковид-Вак» («Sputnik V»), разработанной НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи Минздрава России, прошла необходимые испытания по качеству в лабораториях Росздравнадзора и выпущена в гражданский оборот», — говорится в сообщении ведомства.

Под гражданским оборотом на этом этапе подразумевается вакцинация населения из групп риска, в частности, учителей и медиков, которую будут проводить параллельно с пострегистрационными клиническими исследованиями, сообщал ранее глава Минздрава Михаил Мурашко.

В Минздраве отметили, что в ближайшее время первые партии вакцины должны поставить в регионы.

О регистрации первой в мире вакцины от COVID-19 сообщил 11 августа президент России Владимир Путин. По словам главы центра им. Н.Ф. Гамелеи Александра Гинцбурга, препарат обеспечит иммунитет против коронавируса минимум на два года.

Сейчас вакцина проходит пострегистрационные испытания, в которых должны принять участие 40 тысяч человек. При этом четверть из них получит плацебо вместо настоящего препарата. Пострегистрационные испытания займут от двух до шести месяцев.