Автомобиль разбился о стену дома в Омске

Иномарка влетела в стену здания в Омске, молодой водитель погиб, его пассажиры попали в больницу, сообщило в понедельник управление ГИБДД по Омской области.

Смертельная авария произошла в Кировском округе Омска в ночь на понедельник. Автомобиль Honda Fit ехал по 2-й Любинской улице со стороны улицы Дианова. В районе 3-й Любинской улицы он врезался в стену дома.

В результате аварии 24-летний водитель иномарки погиб. Двое его пассажиров (каждому из них по 27 лет) попали в больницу. По факту аварии проводится проверка.