Ядерные бомбардировщики США «навестили» Крым

Американские стратегические бомбардировщики Boeing B-52H Stratofortress пролетели рядом с Крымом, следует из данных ресурса PlaneRadar. Данные самолеты способны нести ядерное вооружение.

Два ядерных ракетоносца ВВС США покинули базу Фэйрфорд, прошли через Нидерланды, Германию и Польшу и приблизились к полуострову со стороны Украины, свидетельствует специализированный портал. Расстояние до российской границы составляло 25 километров.

После этого они сделали несколько кругов рядом с Крымом над украинской территорией, имитируя бомбардировку. Одновременно вдоль черноморского побережья России пролетел самолет радиоэлектронной разведки ВВС Великобритании.

13:50 мск.

Прошли на расстоянии 25 км. от границы России. pic.twitter.com/8urlB18Lrq — PlaneRadar (@ua4wiy_) September 4, 2020

Активность зарубежных самолетов-разведчиков у российских границ резко повысилась в последние недели, на перехват иностранных военных самолетов Россия регулярно поднимает истребители.