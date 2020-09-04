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Ядерные бомбардировщики США «навестили» Крым

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: US Air Force

Американские стратегические бомбардировщики Boeing B-52H Stratofortress пролетели рядом с Крымом, следует из данных ресурса PlaneRadar. Данные самолеты способны нести ядерное вооружение.

Два ядерных ракетоносца ВВС США покинули базу Фэйрфорд, прошли через Нидерланды, Германию и Польшу и приблизились к полуострову со стороны Украины, свидетельствует специализированный портал. Расстояние до российской границы составляло 25 километров.

После этого они сделали несколько кругов рядом с Крымом над украинской территорией, имитируя бомбардировку. Одновременно вдоль черноморского побережья России пролетел самолет радиоэлектронной разведки ВВС Великобритании.

Активность зарубежных самолетов-разведчиков у российских границ резко повысилась в последние недели, на перехват иностранных военных самолетов Россия регулярно поднимает истребители.

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