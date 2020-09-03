Кобзев исключил вероятность попадания токсичных отходов в Байкал

Технология по очистке надшламовых вод на территории бывшего Байкальского целлюлозно-картонного комбината (БЦБК) позволила исключить вероятность попадания токсичных отходов в озеро, сообщил и.о. губернатора Иркутской области Игорь Кобзев.

«Исключено попадание опасных отходов в Байкал. Технология, которую мы применяем по очистке надшламовых вод, а также остальные мероприятия, своевременно проведенные на этой территории, позволяют уверенно говорить, что озеру и жителям Слюдянского района ничего не угрожает», — заверил Кобзев.

БЦБК обанкротился в 2013 году. За 50 лет работы предприятие накопило около 6,5 миллиона тонн токсичных отходов, которые хранятся в специальных картах, расположенных на берегу озера. В 2019 году ученые и общественники рассказали, что если не приступить к ликвидации отходов, в озеро может попасть миллионы тонн токсичных веществ.

Это может привести к полной гибели южной акватории Байкала. Областное правительство в июне заключило соглашение с компанией «Газэнергострой» на ликвидацию отходов комбината.