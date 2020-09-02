Женщина за рулем протаранила четыре машины и сбила пешеходов в Бурятии

Жительница Кяхтинского района Бурятии перепутала педали и устроила крупное ДТП — сбила двух пешеходов и протаранила четыре машины, сообщила пресс-служба УГИБДД по Бурятии.

Во вторник в городе Кяхта в Бурятии 28-летняя девушка села за руль Honda Accord. Прав на управление автомобилем у женщины не было. Возле здания городской администрации она начала парковаться, но не справилась с управлением.

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По данным УГИБДД, водитель перепутала педали тормоза и газа. В итоге дама сбила двух девушек и повредила четыре припаркованных автомобиля: Toyota Corolla, ВАЗ-21053, Nissan Tiida и Toyota Harrier. Сбитым девушкам по 18 и 14 лет. После наезда обеих увезли в больницу.

В отношении женщины составили протоколы по статье 12.7 части 1 (управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления ) и 12.37 части 2 (несоблюдение требований об обязательном страховании гражданской ответственности). Суд может назначить ей штраф в размере до 15 тысяч рублей.