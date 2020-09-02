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Женщина за рулем протаранила четыре машины и сбила пешеходов в Бурятии

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Жительница Кяхтинского района Бурятии перепутала педали и устроила крупное ДТП — сбила двух пешеходов и протаранила четыре машины, сообщила пресс-служба УГИБДД по Бурятии.

Во вторник в городе Кяхта в Бурятии 28-летняя девушка села за руль Honda Accord. Прав на управление автомобилем у женщины не было. Возле здания городской администрации она начала парковаться, но не справилась с управлением.

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По данным УГИБДД, водитель перепутала педали тормоза и газа. В итоге дама сбила двух девушек и повредила четыре припаркованных автомобиля: Toyota Corolla, ВАЗ-21053, Nissan Tiida и Toyota Harrier. Сбитым девушкам по 18 и 14 лет. После наезда обеих увезли в больницу. 

В отношении женщины составили протоколы по статье 12.7 части 1 (управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления ) и 12.37 части 2 (несоблюдение требований об обязательном страховании гражданской ответственности). Суд может назначить ей штраф в размере до 15 тысяч рублей.

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Топ комментариев

Saw77

повезло чиновникам с президентом.....вот только народу не повезло.....

olegsbeglov

Зачем, они что голодали или дефицит людей есть, кто там может работать? Пишут что учителя и врачи кончаются...

Danilon

13 сентября голосование. Давайте проголосуем умно. Депутаты от "Единой России" должны получить количество...

Иркут 69

При чём тут короновирус... Падение жизненного уровня неизбежно влечет за собой увеличение смертности...

Удавиков

наверно снова какие нибудь сборы в виде налогов для россиян придумают, зп для чиновников из бюджета ведь...