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Массовый автомобиль и конвейер: революционные идеи Генри Форда

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Wikimedia / CC0
Американский инженер и промышленник Генри Форд в начале XX века изменил мир, создав массовый автомобиль, появление которого стало возможным благодаря еще одному изобретению — конвейеру. Компания Ford Motor отмечает день рождения 16 июня.

Генри Форд родился в семье фермера, а в 15 лет сбежал в Детройт, где был помощником машиниста, а затем инженером в нескольких компаниях. Однако больше, чем работа, его занимало создание собственного автомобиля: в 1896 году Форд поставил двигатель на раму с четырьмя велосипедными колесами, так появился квадрицикл — транспортное средство, которое стало первым автомобилем Ford.

Ford Model T

После выпуска нескольких моделей машин, победы над чемпионом США на автогонках, неудачного партнерства с «Детройтской автомобильной компанией» и открытия в 1903 году собственной Ford Motor Форд воплотил в жизнь свою мечту — создал надежный и недорогой массовый автомобиль.

Модель «Т» увидела свет в 1908 году. Этот автомобиль «посадил Америку на колеса». Им было просто управлять, он не требовал сложного технического обслуживания и мог проехать даже по сельским дорогам.

Фото: Harry Shipler

Рама машины клепалась из особо прочной стали, легированной ванадием. На нее ставился четырехцилиндровый двигатель рабочим объемом 2,9 литра мощностью 20 лошадиных сил. Цилиндры были отлиты в одном блоке — также необычное решение для той эпохи. Максимальная скорость составляла около 70 километров в час.

У авто была уникальная двухступенчатая коробка передач, управляемая с помощью трех педалей, воздействующих на ленточные тормоза. Левая педаль включала первую передачу, правая — задний колесный тормоз, центральная — задний ход. Этот принцип сильно отличался от других моделей, поэтому для управления Ford T в некоторых штатах вводили особые права.

Ford T получил прозвище Tin Lizzie, на русский его изначально перевели как пренебрежительное «Жестянка Лиззи», но более корректно — «Жестяная Лиззи». «Лиззи» — распространенная в США лошадиная кличка, и название подчеркивало, что машина сменила лошадь.

Начальная цена на фордовский Т составляла 825-850 долларов, притом что большинство автомобилей в США в 190810 годах стоило от 1,1 тысячи до 1,7 тысячи долларов. Затем стоимость Ford T постоянно снижалась и достигла 260 долларов. За годы производства, до 1927, было выпущено более 15 миллионов машин — этот результат побил только Volkswagen «Жук».

Революционный конвейер

Производство дешевых автомобилей Ford стало возможно благодаря инновации — использованию конвейера. Форд подсмотрел идею на фабрике по обработке мясных туш.

До Форда автомобили на всех заводах мира собирались так: на стапеле стояла рама, на раму приносили и устанавливали детали и узлы. На фордовском заводе Хайленд-Парк машина перемещалась от одной рабочей станции к другой, пока не съезжала с линии своим ходом. Важным элементом этого процесса было то, что все вспомогательные линии на пути следования собираемого автомобиля работали синхронизированно и поставляли необходимые детали как раз в нужное время.

Фото: Ford company

Эксперимент стартовал в 1913 году с генератора, а через год распространился на весь производственный процесс в целом. Причем компания подняла высоту сборочной линии до пояса, а также появились два конвейера — один для высоких и один для низких ростом.

В результате время изготовления одного автомобиля сократилось с двенадцати до полутора часов. В итоге в течение каждого рабочего дня каждые 10 секунд с конвейера сходил готовый Ford T. А средняя цена автомобиля составила 440 долларов.

«Лучшая машина — новая машина», — написал Форд в книге «Моя жизнь, мои достижения».

Еще одним нововведением стало использование взаимозаменяемых деталей, которые могли собираться неквалифицированными рабочими. А для скорости производства кузов авто красили только в черный цвет, так как он высыхал быстрее других.

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