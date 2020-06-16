Массовый автомобиль и конвейер: революционные идеи Генри Форда

Американский инженер и промышленник Генри Форд в начале XX века изменил мир, создав массовый автомобиль, появление которого стало возможным благодаря еще одному изобретению — конвейеру. Компания Ford Motor отмечает день рождения 16 июня.

Генри Форд родился в семье фермера, а в 15 лет сбежал в Детройт, где был помощником машиниста, а затем инженером в нескольких компаниях. Однако больше, чем работа, его занимало создание собственного автомобиля: в 1896 году Форд поставил двигатель на раму с четырьмя велосипедными колесами, так появился квадрицикл — транспортное средство, которое стало первым автомобилем Ford.

Ford Model T

После выпуска нескольких моделей машин, победы над чемпионом США на автогонках, неудачного партнерства с «Детройтской автомобильной компанией» и открытия в 1903 году собственной Ford Motor Форд воплотил в жизнь свою мечту — создал надежный и недорогой массовый автомобиль.

Модель «Т» увидела свет в 1908 году. Этот автомобиль «посадил Америку на колеса». Им было просто управлять, он не требовал сложного технического обслуживания и мог проехать даже по сельским дорогам.

Рама машины клепалась из особо прочной стали, легированной ванадием. На нее ставился четырехцилиндровый двигатель рабочим объемом 2,9 литра мощностью 20 лошадиных сил. Цилиндры были отлиты в одном блоке — также необычное решение для той эпохи. Максимальная скорость составляла около 70 километров в час.

У авто была уникальная двухступенчатая коробка передач, управляемая с помощью трех педалей, воздействующих на ленточные тормоза. Левая педаль включала первую передачу, правая — задний колесный тормоз, центральная — задний ход. Этот принцип сильно отличался от других моделей, поэтому для управления Ford T в некоторых штатах вводили особые права.

Ford T получил прозвище Tin Lizzie, на русский его изначально перевели как пренебрежительное «Жестянка Лиззи», но более корректно — «Жестяная Лиззи». «Лиззи» — распространенная в США лошадиная кличка, и название подчеркивало, что машина сменила лошадь.

Начальная цена на фордовский Т составляла 825-850 долларов, притом что большинство автомобилей в США в 190810 годах стоило от 1,1 тысячи до 1,7 тысячи долларов. Затем стоимость Ford T постоянно снижалась и достигла 260 долларов. За годы производства, до 1927, было выпущено более 15 миллионов машин — этот результат побил только Volkswagen «Жук».

Революционный конвейер

Производство дешевых автомобилей Ford стало возможно благодаря инновации — использованию конвейера. Форд подсмотрел идею на фабрике по обработке мясных туш.

До Форда автомобили на всех заводах мира собирались так: на стапеле стояла рама, на раму приносили и устанавливали детали и узлы. На фордовском заводе Хайленд-Парк машина перемещалась от одной рабочей станции к другой, пока не съезжала с линии своим ходом. Важным элементом этого процесса было то, что все вспомогательные линии на пути следования собираемого автомобиля работали синхронизированно и поставляли необходимые детали как раз в нужное время.

Эксперимент стартовал в 1913 году с генератора, а через год распространился на весь производственный процесс в целом. Причем компания подняла высоту сборочной линии до пояса, а также появились два конвейера — один для высоких и один для низких ростом.

В результате время изготовления одного автомобиля сократилось с двенадцати до полутора часов. В итоге в течение каждого рабочего дня каждые 10 секунд с конвейера сходил готовый Ford T. А средняя цена автомобиля составила 440 долларов.

«Лучшая машина — новая машина», — написал Форд в книге «Моя жизнь, мои достижения».

Еще одним нововведением стало использование взаимозаменяемых деталей, которые могли собираться неквалифицированными рабочими. А для скорости производства кузов авто красили только в черный цвет, так как он высыхал быстрее других.