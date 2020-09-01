Забайкальские блюда приготовят в программе «Поедем, поедим!»

Съемочная группа программы «Поедем, поедим!» телеканала НТВ
прилетела в Забайкальский край, чтобы показать местную кухню, сообщает пресс- служба
правительства Забайкальского края.
«Мне хочется раскрыть жемчужины этого края и показать их
телезрителям. Но я понял, что все красоты не на поверхности, чтобы их увидеть,
нужно отправиться в дорогу», —сказал о съемках в Забайкалье ведущий программы
Федерико Арнальди.
В первый день гости начали осматривать Читу, побывали в
кузнице «Сварожичи», а также посетили ресторан «Счастье в провинции» вместе с
забайкальским блогером — сельчанкой Татьяной Мирошниковой.
Съемочная группа побывает не только в Чите, но и в поселке
Агинское, а также национальном парке «Алханай». При этом большое внимание в
программе уделено местным блюдам.
Программа о Забайкальском крае, ее жителях и особенностях
кухни выйдет в эфир на телеканале НТВ в ноябре.