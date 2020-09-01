Забайкальские блюда приготовят в программе «Поедем, поедим!»

Съемочная группа программы «Поедем, поедим!» телеканала НТВ прилетела в Забайкальский край, чтобы показать местную кухню, сообщает пресс- служба правительства Забайкальского края.

«Мне хочется раскрыть жемчужины этого края и показать их телезрителям. Но я понял, что все красоты не на поверхности, чтобы их увидеть, нужно отправиться в дорогу», —сказал о съемках в Забайкалье ведущий программы Федерико Арнальди.

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В первый день гости начали осматривать Читу, побывали в кузнице «Сварожичи», а также посетили ресторан «Счастье в провинции» вместе с забайкальским блогером — сельчанкой Татьяной Мирошниковой.

Съемочная группа побывает не только в Чите, но и в поселке Агинское, а также национальном парке «Алханай». При этом большое внимание в программе уделено местным блюдам.

Программа о Забайкальском крае, ее жителях и особенностях кухни выйдет в эфир на телеканале НТВ в ноябре.