Финал «Голоса» покажут в субботу

Четыре музыканта поборются за победу в 12-м сезоне шоу «Голос», финал покажут в прямом эфире Первого канала в субботу.

«Голос» выходит по пятницам, но из-за переноса выходных, финальный выпуск покажут в субботу. Заключительный этап состоится в прямом эфире Первого канала в 9.45 по московскому времени.

За победу будут бороться Анастасия Садовская (команда Антона Беляева), Богдан Шувалов (команда Полины Гагариной), Алексей Сулима (команда Zivert) и Георгий Русских (команда Владимира Преснякова).

Победителя будут выбирать с помощью зрительского голосования. Голосование платное, все деньги, собранные с него, пойдут на благотворительность.