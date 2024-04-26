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Финал «Голоса» покажут в субботу

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © телеграм-канал Zivert

Четыре музыканта поборются за победу в 12-м сезоне шоу «Голос», финал покажут в прямом эфире Первого канала в субботу.

«Голос» выходит по пятницам, но из-за переноса выходных, финальный выпуск покажут в субботу. Заключительный этап состоится в прямом эфире Первого канала в 9.45 по московскому времени.

За победу будут бороться Анастасия Садовская (команда Антона Беляева), Богдан Шувалов (команда Полины Гагариной), Алексей Сулима (команда Zivert) и Георгий Русских (команда Владимира Преснякова).

Победителя будут выбирать с помощью зрительского голосования. Голосование платное, все деньги, собранные с него, пойдут на благотворительность.

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