Лукашенко встретится с Путиным в Москве

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко в телефонном разговоре договорились в ближайшие недели встретится в Москве, сообщила пресс-служба Кремля.

«Условлено в ближайшие недели провести встречу в Москве», — говорится в сообщении. В пресс-службу отметили, что во время беседы был «подтвержден обоюдный настрой на дальнейшее укрепление российско-белорусского союзничества и расширение взаимовыгодного сотрудничества по всем направлениям».

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Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил ТАСС, что конкретные сроки встречи в Москве в ближайшие недели президентов России и Белоруссии будут определяться дополнительно. Он подчеркнул, что президенты в телефонном разговоре условились встретиться в ближайшие недели.

Президент России в телефонном разговоре также поздравил Лукашенко с днем рождения, отмечается в сообщении пресс-службы Кремля. Президенту Белоруссии 30 августа исполнилось 66 лет.