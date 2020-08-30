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Лукашенко встретится с Путиным в Москве

Источник:
ТАСС
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Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко в телефонном разговоре договорились в ближайшие недели встретится в Москве, сообщила пресс-служба Кремля.

«Условлено в ближайшие недели провести встречу в Москве», — говорится в сообщении. В пресс-службу отметили, что во время беседы был «подтвержден обоюдный настрой на дальнейшее укрепление российско-белорусского союзничества и расширение взаимовыгодного сотрудничества по всем направлениям».

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Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил ТАСС, что конкретные сроки встречи в Москве в ближайшие недели президентов России и Белоруссии будут определяться дополнительно. Он подчеркнул, что президенты в телефонном разговоре условились встретиться в ближайшие недели.

Президент России в телефонном разговоре также поздравил Лукашенко с днем рождения, отмечается в сообщении пресс-службы Кремля. Президенту Белоруссии 30 августа исполнилось 66 лет.

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Disobedient

Лицемеры кто бы говорил. В Белоруссии в спину ни кого не расстреливали как в сша.

Удавиков

Про жёлтые жилеты во Франции ни слова, демократия - мать её за ногу.

Alhazred

Ты думаешь, что нефть закупали только при Трампе? Ты еще более наивен чем Максимка)))

Alhazred

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лачинов

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