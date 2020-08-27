Россия рефинансирует долг Белоруссии

Белоруссия и Россия достигли договоренности частичного рефинансирования белорусского долга перед Москвой, заявил президент республики Александр Лукашенко.

«Мы договорились с президентом России, и сегодня наш премьер-министр проведет переговоры с Михаилом Мишустиным по поводу рефинансирования», — приводит слова Лукашенко Sputnik Беларусь.

По словам белорусского лидера, Минск оставит у себя миллиард долларов, что позволит укрепить национальную валюту. Лукашенко также подчеркнул, что сейчас в республике нет проблем с иностранной валютой, несмотря на дефицит наличных долларов и евро в обменниках.

«Люди хотят забрать свои деньги или валюту — пожалуйста, берите. У нас абсолютно достаточно резервов, чтобы на приемлемом уровне сдержать приемлемый для нас курс», — уточил президент Белоруссии.

Белорусский рубль упал на фоне массовых протестов, которые начались в стране после президентских выборов. Так, с 10 августа официальный курс доллара вырос на 8,17, а евро — на 7,99%