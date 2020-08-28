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Глава Барнаула ввел новый предмет для школьников

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © администрация Барнаула

Глава администрации Барнаула Вячеслав Франк предложил ввести курс «Барнауловедения» в школах краевой столицы, сообщается на сайте города.

Об этом Франк объявил накануне во время городского педсовета. Он отметил, что в новом учебном году необходимо особое внимание в учебно-воспитательном процессе акцентировать на изучении исторического наследия краевой столицы через возобновление преподавания курса «Барнауловедение».

К такому выводу глава города пришел после недавней встречи с лучшими выпускниками школ.

«К сожалению, у школьников наблюдается ограниченный запас знаний об истории города. И это, конечно же, не может не вызывать определенную тревогу», – уточнил Франк.

Ранее Франк получил общероссийскую известность после того, как социальные сети облетел видеоролик, в котором глава города вместо очков надевает на глаза маску.



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