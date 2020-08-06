Мэр Барнаула надел медицинскую маску на глаза

Мэр Барнаула Владислав Франк на совещании по теме капитального ремонта перепутал медицинскую маску с очками и натянул ее на глаза. Соответствующее видео появилось в социальной сети «ВКонтакте».

Франк во время совещания по теме капитального ремонта, выступая перед собравшимися, внезапно натянул медицинскую маску на глаза вместо очков. Затем снял, улыбнулся и надел очки. Видео этого момента опубликовали в группе «Инцидент Барнаул».

Пользователи Сети моментально отреагировали на произошедшее. Некоторые заподозрили, что мэр просто «устал» и «заработался». «Представляю лицо Владимира Владимирович, когда он это увидит», «Ельцина вспомнил что-то», «Он антисептиком качественным нечаянно пшикнул полфлакона», — написали пользователи в комментариях.

В Барнауле продолжает действовать масочный режим в рамках ограничений, связанных с противодействием распространению коронавирусной инфекции. Маску необходимо надевать в местах скопления людей, в общественном транспорте, на остановках.