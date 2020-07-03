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От сережек до матрешек: коронавирус вошел в моду

Источник:
Sibnet.ru
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Коронавирус пришел в мир в декабре и за несколько месяцев завоевал планету. Вскоре люди устали жить в постоянном страхе и адаптировали «вирус» под себя. Теперь можно купить «коронавирусные» торты, заказать изящный ювелирный SARS-CoV-2 и даже поездить на «короне».

Съедобный коронавирус 

Недавно прославилось небольшое семейное предприятие в Тайланде, которое придумало и выпустило пирожное в виде коронавируса. Но, как оказалось, тема сладкого вируса уже давно покорила умы кондитеров по всему миру, в том числе и в России.  

Фото: © youtube.com/NTDRussian

Дорогой коронавирус

Ювелиры также не остались в стороне и стали делать украшения в корме SARS-CoV-2. Серьги и подвески обрели неплохой спрос. А сами ювелирные изделия смотрятся на удивление изящно.

Фото: © instagram.com/dr.vorobev

Страшно красивый коронавирус

Мастера маникюра начали разрисовывать ногти своих клиенток самыми разными изображениями SARS-CoV-2. 

Фото: © instagram.com/explore/tags/маникюр2020

Эксклюзивный коронавирус

Мастера ручной работы и мастерицы-хозяюшки не остались в стороне и попытались получить свою порцию прибыли и популярности. От народных умельцев появились предложения «вирусных» матрешек, кулонов, вязаных игрушек и прочей совсем не страшной продукции.

Фото: © интернет-магазин «Ярмарка мастеров»

Самый модный коронавирус

Ну, а принты на футболках всегда стараются соответствовать трендам, пусть даже не совсем здоровым. Вирус SARS-CoV-2 стал одним из самых популярных изображений на одежде в 2020 году.

Фото: © vk.com/ncovshop

Самоходный коронавирус

Но дальше все пошел изобретатель из индийского города Хайдарабад. Он сконструировал авто в виде коронавируса. 


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