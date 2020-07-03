От сережек до матрешек: коронавирус вошел в моду

Коронавирус пришел в мир в декабре и за несколько месяцев завоевал планету. Вскоре люди устали жить в постоянном страхе и адаптировали «вирус» под себя. Теперь можно купить «коронавирусные» торты, заказать изящный ювелирный SARS-CoV-2 и даже поездить на «короне».

Съедобный коронавирус

Недавно прославилось небольшое семейное предприятие в Тайланде, которое придумало и выпустило пирожное в виде коронавируса. Но, как оказалось, тема сладкого вируса уже давно покорила умы кондитеров по всему миру, в том числе и в России.

Дорогой коронавирус

Ювелиры также не остались в стороне и стали делать украшения в корме SARS-CoV-2. Серьги и подвески обрели неплохой спрос. А сами ювелирные изделия смотрятся на удивление изящно.

Страшно красивый коронавирус

Мастера маникюра начали разрисовывать ногти своих клиенток самыми разными изображениями SARS-CoV-2.

Эксклюзивный коронавирус Мастера ручной работы и мастерицы-хозяюшки не остались в стороне и попытались получить свою порцию прибыли и популярности. От народных умельцев появились предложения «вирусных» матрешек, кулонов, вязаных игрушек и прочей совсем не страшной продукции. Фото : © интернет-магазин «Ярмарка мастеров»

Самый модный коронавирус

Ну, а принты на футболках всегда стараются соответствовать трендам, пусть даже не совсем здоровым. Вирус SARS-CoV-2 стал одним из самых популярных изображений на одежде в 2020 году.

Самоходный коронавирус