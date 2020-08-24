«ВКонтакте» запустил раздел для поиска работы

Новый раздел для поиска работы появился в «ВКонтакте», он запущен совместно с сервисом Worki, говорится в официальном блоге соцсети.

Раздел позволяет соискателям опубликовать резюме и откликнуться на вакансии, подбираемые индивидуально для каждого пользователя, отмечается в сообщении. Он запущен на базе платформы VK Mini Apps.

Новый раздел для браузерной версии «ВКонтакте» доступен в меню, в фирменном мобильном приложении — после перехода на вкладку «Сервисы». Лента вакансий формируется на основе открытой информации из профиля пользователя и его геолокации.

Подбирать вакансии также можно с помощью фильтров: предпочитаемых профессий, расстояния до места работы, зарплаты, типа работы. Всего алгоритмы учитывают больше 200 параметров, на основе которых строятся рекомендации пользователям.

Когда соискатель откликнется на позицию, для него и работодателя создается диалог в сообщениях «ВКонтакте», где можно будет задать дополнительные вопросы или договориться о дате собеседования.