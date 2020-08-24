Установили первую опору Центрального моста в Новосибирске

Строители установили первую опору четвертого моста через Обь в Новосибирске, всего проектом предусмотрено возведение 18 опор, сообщает пресс-служба правительства региона.

«Четвертый мост – это целый комплекс, включающий высокоскоростную магистраль, мостовой переход через Обь, тоннель, развязки. Сегодня, в период непростой экономической ситуации, мост создает огромный комплекс работ для наших строителей, предприятий, поставщиков оборудования, материалов», — сказал губернатор области Андрей Травников.

Строители выполнили 70 из 215 буронабивных свай мостового перехода, на двух опорах завершено бетонирование ростверков, ведутся работы по армированию и монтажу опалубки тел опор. На основном ходе автомобильной дороги выполнено устройство насыпи из песка объемом 89 тысяч кубических метров. На эстакаде основного хода завершено устройство 15 из 304 буронабивных свай.

До конца декабря более 15% от общего объема работ должно быть выполнено в русле реки. В целом по проекту до конца года планируется выйти на техническую готовность, превышающую 20%.

Общая стоимость моста — 36 миллиардов рублей, из них федеральные деньги — 26,2 миллиарда, 8 миллиардов концессионера, 4 миллиарда — региональный бюджет. Мост будет платным, ориентировочная стоимость проезда по нему — 100 рублей. Это не нравится новосибирцам, они выступают против нового моста.