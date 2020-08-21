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Военнослужащая из Бурятии стала «Леди Евразия 2020». ФОТО

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © instagram.com/helen_omm

Военнослужащая из Улан-Удэ Елена Дактаева стала победительницей конкурса «Леди Евразия 2020», проходившего в Республике Алтай.

«Это определенный выход из зоны комфорта, определённый рост. Для развития это очень важно», — сказала Дактаева.

Фото: © instagram.com/helen_omm
 

В конкурсе принимали участие 13 замужних красоток в возрасте от 23 до 45 лет из 12 регионов России. Дактаева замужем, у нее двое детей, она военнослужащая.

Участницы представляли видео-визитки о родном крае, показывали творческие номера, выступали в национальных костюмах.

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Топ комментариев

Grossmeister38rus

Не видитесь ! Про это уже говорят десятки лет. Скоро выборы просто

klopman

Да. Хельсинки, Украина, Аляска, Мексика, .... . Напророчит однако!

ifhbrjd

Украина и Россия - это одна страна, временно разделенные. Такое уже было в истории. Что такое 30-40 или...

Бревно в глазу

ты бы тогда меньше употреблял)))

Mr.Burn

Походу аренда квартиры подорожают, раз такое дело
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