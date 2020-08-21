Военнослужащая из Бурятии стала «Леди Евразия 2020». ФОТО

Военнослужащая из Улан-Удэ Елена Дактаева стала победительницей конкурса «Леди Евразия 2020», проходившего в Республике Алтай.
«Это определенный выход из зоны комфорта, определённый рост. Для развития это очень важно», — сказала Дактаева.
В конкурсе принимали участие 13 замужних красоток в возрасте от 23 до 45 лет из 12 регионов России. Дактаева замужем, у нее двое детей, она военнослужащая.
Участницы представляли видео-визитки о родном крае, показывали творческие номера, выступали в национальных костюмах.