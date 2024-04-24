Михаилу Ефремову отказали в УДО

Актер Михаил Ефремов не выйдет на свободу по условно-досрочному освобождению за нарушение режима в колонии.

В марте в СМИ появилась информация, что Ефремов подал на УДО и предварительно его одобрили.

По информации телеграм-канала Mash, во время проверки в учреждении выяснилось, что актер опоздал на «обязательное мероприятие» в колонии, из-за чего получил выговор. Поэтому прошение об УДО так и не отправили.

В 2020 году суд приговорил Ефремова к семи годам шести месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима за ДТП, повлекшее смерть человека.

Если актер будет отбывать наказание полностью, то выйдет на свободу в 2027 году.