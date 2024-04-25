Артисты начали плохо говорить о покойной Лене Миро

Известие о смерти блогер Лены Миро не оставило в стороне артистов шоу-бизнеса, которых покойная при жизни «поливала грязью».

О смерти Миро высказались Виктория Боня и Ида Галич. Обе не стали соблюдать принцип: «О мертвых либо хорошо, либо ничего».

«Умерла Лена Миро, которая поносила всех и вся, что сейчас делают многие анонимные админы тг-каналов. Жалко, что человека не стало, но вспоминая, сколько из-за нее страдало медийных людей, на которых она выплевала тонны говна, задумываюсь что можно сказать о человеке после ее смерти», — написала Галич в телеграм-канале.

Виктория Боня тоже высказалась о смерти Миро в соцсети. Она напомнила, что блогер мерзко писала про нее и ее семью.

«Очень жаль, что так сложилась ее судьба. Призываю всех в этой жизни, пока она еще есть, учиться быть красивыми людьми», — сказала Боня.

О смерти Миро сообщили СМИ во вторник. Говорилось, что она умерла после длительного нахождения в коме, куда попала из-за ДТП. Последние годы Миро проживала в США, где и скончалась в возрасте 42 года.