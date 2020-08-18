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Смартфон Huawei Mate 40 получит гигантскую камеру

Источник:
Gizmochina.com
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Фотография блока основной камеры грядущего смартфона Huawei Mate 40 Pro попала в Сеть, презентация аппарата должна состояться осенью 2020 года.

Изображение появилось на сайте Slashleaks, на снимке видно, что элементы многомодульной камеры расположены в виде огромного круглого блока, в центре которого есть еще один вырез прямоугольной формы.

Фото: © slashleaks.com

Согласно инсайдерской информации, в состав камеры войдут продвинутые сенсоры на 50 и 80 миллионов пикселей, а также перископный модуль с оптическим увеличением и датчиком для сбора информации о глубине сцены.

Также Huawei Mate 40 Pro получит 6,67-дюймовый дисплей с частотой обновления 90 Гц и процессор, выполненный по 5-нанометровой технологии. Объем оперативной памяти составит до 12 Гбайт. Также ожидается аккумуляторная батарея емкостью 5000 мАч.

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Топ комментариев

TehN1k

Ну а руководить она будет тоже из литвы Иностранные преподаватели сейчас научат её, как страну про...Всё...

corrector

вижу офигенно красивый чистый ухоженный город, прекрасные дороги европейского уровня, вижу множество...

Панкратов

Когда скоморохи лезут в политику, становится не до смеха...

DYNAMO7294

Одной "пятой точкой" на двух стульях не усидишь!

Uynachalnica

Это как, он и не сидел, но уже пропагандирует тюремные понятия?
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