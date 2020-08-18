Смартфон Huawei Mate 40 получит гигантскую камеру

Фотография блока основной камеры грядущего смартфона Huawei Mate 40 Pro попала в Сеть, презентация аппарата должна состояться осенью 2020 года.

Изображение появилось на сайте Slashleaks, на снимке видно, что элементы многомодульной камеры расположены в виде огромного круглого блока, в центре которого есть еще один вырез прямоугольной формы.

Согласно инсайдерской информации, в состав камеры войдут продвинутые сенсоры на 50 и 80 миллионов пикселей, а также перископный модуль с оптическим увеличением и датчиком для сбора информации о глубине сцены.

Также Huawei Mate 40 Pro получит 6,67-дюймовый дисплей с частотой обновления 90 Гц и процессор, выполненный по 5-нанометровой технологии. Объем оперативной памяти составит до 12 Гбайт. Также ожидается аккумуляторная батарея емкостью 5000 мАч.