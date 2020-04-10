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Huawei официально представила смартфон Honor Play 4T

Источник:
Mydrivers.com
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Фото: © Huawei

Компания Huawei представила два новых смартфона бренда Honor. Аппараты Honor Play 4T и Play 4T Pro ориентированы на молодых пользователей.

Honor Play 4T получил процессор HiSilicon Kirin 710. В базовой комплектации смартфон оснащается 6 Гбайт ОЗУ и 128 Гбайт встроенной памяти. У него тройная тыльная камера с датчиком глубины и дисплей с вырезом для фронтальной камеры.

Что касается Honor Play 4T Pro, то аппарат имеет более производительный процессор Kirin 810. Он также получил 6,3-дюймовый OLED-дисплей с разрешением 2400x1080 пикселей, в который встроен дактилоскопический сенсор.

Оба смартфона работают на модифицированной версии Android — Magic UI OS. Особенностью аппаратов является отсутствие сервисов Google. Официальная стоимость Honor Play 4T начинается с 168 долларов, базовая комплектация Honor Play 4T Pro обойдется в 211 долларов.

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