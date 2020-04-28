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Платную регистрацию смартфонов введут для россиян

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Xiaomi

Российские власти собираются ввести обязательную регистрацию мобильных устройств по заводскому идентификатору с 1 июля 2021 года, свидетельствует доработанный законопроект группы членов Совета федерации.

При этом регистрация новых смартфонов будет платной, а купленных до вступления закона в силу — бесплатной, пишет «Коммерсантъ». Проходить регистрацию обяжут всех импортеров, в том числе граждан, которые купили смартфон самостоятельно.

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Незарегистрированное оборудование, а также имеющее совпадающий с другим устройством заводской номер может быть заблокировано мобильным оператором. С 1 января 2024 года операторы получат возможность блокировать также потерянные или украденные устройства.

Закон позволит бороться с кражами, он также направлен на ограничение непрямых поставок смартфонов, когда россияне покупают устройства напрямую в зарубежных интернет-магазинах. Размер платы за регистрацию будет устанавливать правительство.

Регистрировать устройства будут по уникальному идентификатору IMEI. Государство создаст центральную базу данных IMEI, которая позволит эффективно отслеживать все устройства с выходом в интернет.

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