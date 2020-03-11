НАВЕРХ
#Деньги #Недра и ТЭК #Транспорт и дороги #Торговля #Продукты #Рынок труда #Квадраты #Промзона #Санкции

Продажи смартфонов резко выросли в России

Источник:
«Ведомости»
157 0
Фото: © Sibnet.ru

Российские ретейлеры в январе 2020 года продали более 3 миллиона смартфонов, что на 19,5% больше, чем в аналогичный период прошлого года, такие данные приводит компания-партнер нескольких производителей электроники.

Подлинность этих сведений газете «Ведомости» подтвердили менеджер одного из дистрибьюторов, а также представитель «М.Видео – Эльдорадо» Валерия Андреева, которая сочла рост продаж гаджетов неожиданным. В первом месяце текущего года продажи смартфонов принесли 50,4 миллиарда рублей (плюс 23% по сравнению с январем 2019 года).

По словам Андреевой, — это аномалия. Большинство других категорий электроники демонстрируют динамику роста, сопоставимую с началом прошлого года

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕЭкономист спрогнозировал рост цен на бензин

Так быстро продажи в январе-феврале не росли уже несколько лет, отметила Андреева. По ее словам, по сравнению с первыми двумя месяцами прошлого года «М.Видео-Эльдорадо» продала на 43% больше смартфонов. Рост выручки от торговли гаджетами в январе-феврале 2020 года составил 30%, добавила она.

Гендиректор информационно-аналитического агентства Telecom Daily Денис Кусков объясняет увеличение спроса на смартфоны в январе этого года ожиданиями задержек поставок гаджетов в Россию из-за эпидемии коронавируса. Потребители, планировавшие купить новые смартфоны, решили сделать это в январе, не дожидаясь роста цен из-за возможного дефицита электроники.

Ранее в марте сообщалось, что сбои в цепочках поставок электронных товаров из Китая, вызванные ограничениями из-за коронавируса, привели к задержкам поступления электроники в магазины. Эти сбои сильнее всего сказываются на смартфонах, наушниках и компьютерах.

Еще по теме
Стоимость импортной техники подскочит после падения рубля
Овощи резко подскочили в цене в России
Бонусы стали исчезать со скидочных карт россиян
Бурятские аптеки получили налоговые льготы
смотреть все
Экономика #Торговля #Гаджеты
КАРТИНА ДНЯ
•
Эксперты заявили о приближении большого кризиса в России
•
Госдума одобрила поправки в Конституцию
•
Продажи смартфонов резко выросли в России
•
Саудовская Аравия отказалась обсуждать цены на нефть с Россией
Подробности
•
Нефть, бензин и ипотека: чем обернется обвал рубля
•
Комплекс для проживания с животными открылся в Белокурихе
•
Вольерная охота: в чем суть новшества?
•
Рубль в панике: что будет с курсом доллара в марте
Как это работает
•
Посылка из Китая: как обезвредить коронавирус
•
Стены и соседи: что создает помехи для Wi-Fi?
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
•
Разбился градусник: правда и мифы о вреде ртути
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Вертолет Ми-8 экстренно сел в Красноярском крае
Сибирь 11.03.2020 14:55
Китаец вспомнил о «коррупционном» прошлом Транссиба
Сибирь 11.03.2020 13:37
Кузбасс получил новые герб и флаг
Сибирь 11.03.2020 12:21
Отец с двумя детьми погиб в горящем доме
Сибирь 11.03.2020 12:21
Самое популярное
Отрывок песни Little Big для Евровидения попал в Сеть
9759
Стены и соседи: что создает помехи для Wi-Fi?
6498
Вольерная охота: в чем суть новшества?
6293
Решился спор между Кормухиной и Гагариной об авторстве «Кукушки»
5217
Обсуждение (0)
КАРТИНА ДНЯ
•
Эксперты заявили о приближении большого кризиса в России
•
Госдума одобрила поправки в Конституцию
•
Продажи смартфонов резко выросли в России
•
Саудовская Аравия отказалась обсуждать цены на нефть с Россией
Как это работает
•
Посылка из Китая: как обезвредить коронавирус
•
Стены и соседи: что создает помехи для Wi-Fi?
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
•
Разбился градусник: правда и мифы о вреде ртути
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Стены и соседи: что создает помехи для Wi-Fi?
•
Диапазоны Wi-Fi: выбрать 2,4 или 5 ГГц?
•
USB OTG в смартфоне: зачем нужно и как использовать?
•
Двойная скорость Ростелеком: зачем геймерам особый интернет
•
Warface дарит крутые пушки в тарифе «Игровой»
•
Игроки Ростелекома получили преимущества в Warface и ArcheAge
Мультимедиа
•
Семь крещенских купелей Новосибирска. ИНФОГРАФИКА
•
Иглы и звезды: удивительный мир снежинок. ФОТО
•
Экзоты, гиганты и милашки на выставке кошек. ФОТО
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
•
Однокомнатная берлога: как спят медведи
Sibnet.Ru
Топ комментариев

вадя

При брежневском "застое" были построены десятки новых городов и больше половины населения страны, включая...

Lava Lava

То что изменения в конституцию вносятся лишь для одной единственной цели, обнулить сроки правления Путина,...

all busy

Брежнев столько не правил. Брежнев Л.И. советский государственный и партийный деятель, занимавший высшую...

Drronum

Кто бы сомневался! Крою конституцию как хочу, я же царь.

andr58

Может у Терешковой кого нибудь в заложники взяли? Не не мог нормальный человек вот так лицо потерять