Продажи смартфонов резко выросли в России

Российские ретейлеры в январе 2020 года продали более 3 миллиона смартфонов, что на 19,5% больше, чем в аналогичный период прошлого года, такие данные приводит компания-партнер нескольких производителей электроники.

Подлинность этих сведений газете «Ведомости» подтвердили менеджер одного из дистрибьюторов, а также представитель «М.Видео – Эльдорадо» Валерия Андреева, которая сочла рост продаж гаджетов неожиданным. В первом месяце текущего года продажи смартфонов принесли 50,4 миллиарда рублей (плюс 23% по сравнению с январем 2019 года).

По словам Андреевой, — это аномалия. Большинство других категорий электроники демонстрируют динамику роста, сопоставимую с началом прошлого года

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Так быстро продажи в январе-феврале не росли уже несколько лет, отметила Андреева. По ее словам, по сравнению с первыми двумя месяцами прошлого года «М.Видео-Эльдорадо» продала на 43% больше смартфонов. Рост выручки от торговли гаджетами в январе-феврале 2020 года составил 30%, добавила она.

Гендиректор информационно-аналитического агентства Telecom Daily Денис Кусков объясняет увеличение спроса на смартфоны в январе этого года ожиданиями задержек поставок гаджетов в Россию из-за эпидемии коронавируса. Потребители, планировавшие купить новые смартфоны, решили сделать это в январе, не дожидаясь роста цен из-за возможного дефицита электроники.

Ранее в марте сообщалось, что сбои в цепочках поставок электронных товаров из Китая, вызванные ограничениями из-за коронавируса, привели к задержкам поступления электроники в магазины. Эти сбои сильнее всего сказываются на смартфонах, наушниках и компьютерах.