Экономист спрогнозировал рост цен на бензин

Обвал цен на нефть с высокой долей вероятности повлечет за собой рост цен на бензин в России, так как на розничную стоимость топлива влияют налоги и акцизы, сообщил Sibnet.ru доктор экономических наук, ведущий научный сотрудник Института экономики СО РАН Владимир Клисторин.

«С высокой долей вероятности поднимутся цены на бензин. Хотя мировая цена на нефть мало влияет на себестоимость бензина. Здесь большую роль играют акцизы», — отметил Клисторин.

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Цены на топливо в России в большей мере зависят от налогов и акцизов, а не от стоимости нефти. Их доля в розничной цене бензина превышает 70%, а по некоторым оценкам, и все 80%.

Большую роль в формировании стоимости бензина в России также играет ценовая политика компаний-монополистов, стремящихся к рентабельности нефтепереработки в стране.

«По идее внутренние цены на бензин при понижении стоимости нефти подниматься не должны, если исходить из чистой экономики. Но тут вмешивается политика, как компаний, так и правительства», — резюмировал экономист.

Между тем глава Минэнерго Александр Новак заверил, что паника на нефтяном международном рынке и падение на черное золото не повлияют на розничную цену бензина, а повышение произойдет только в рамках уровня инфляции.

«В 2018 году правительством был создан инструмент... Он позволяет сглаживать те колебания, которые происходят на мировых рынках и нивелировать изменение цен на мировых рынках как в сторону увеличения, так и в сторону снижения. Цены у нас в основном стабильны и не превышают уровень инфляции», — цитирует «Россия 24» Новака.