Китайская компания Huawei представила флагманские смартфоны Nova 8 и Nova 8 Pro под управлением операционной системы Android 10.

Nova 8 обладает дисплеем OLED формата и частотой обновления 90 Гц. Размер экрана — 6,57-дюйма, на лицевой стороне в нем располагается небольшое отверстие под одинарную камеру. За питание отвечает аккумулятор на 3800 мАч с 66-ваттной быстрой подзарядкой.

Nova 8 Pro может похвастаться 6,72-дюймовым дисплеем с частотой обновления 120 Гц. В экранном отверстии находится двойная камера, а емкость батареи с 66-ваттной подзарядкой составляет 4000 мАч.

Сканер отпечатков пальцев в новинках интегрирован непосредственно в область экрана. Смартфоны работают на фирменном процессоре Kirin 985, «на борту» также 8 Гбайт оперативной памяти и накопитель емкостью 128 или 256 Гбайт.

Смартфоны умеют работать в сетях 5G и оборудованы контроллером NFC. В тыльной части установлена камера с 64-мегапиксельным основным сенсором, 8-мегапиксельным блоком с широкоугольной оптикой, а также парой 2-мегапиксельных датчиков.

Стоимость Huawei Nova 8 на старте продаж — 500 долларов США. Более продвинутая модель Huawei Nova 8 Pro обойдется покупателю в 610 долларов.