Samsung выпустила для россиян самый дешевый смартфон

Компания Samsung начала продажи в России смартфона Galaxy A01 Core, который стал самым доступным аппаратом в текущей линейке производителя.

Стоимость смартфона на международном рынке он стоит около 75 долларов, что в пересчете по текущему курсу составляет 5,5 тысяч рублей. В России рекомендованная розничная цена составила 5 990 рублей.

Galaxy A01 Core оснащается экраном TFT диагональю 5,5 дюйма и разрешением 1480x720 пикселей, фронтальной камерой на 5 Мп, основной одинарной камерой на 8 Мп, процессором MediaTek MT6739.

Также «на борту» 1 ГБ оперативной памяти и 16 ГБ встроенной флэш-памяти, аккумулятор емкостью 3000 мАч. Доступны синий, красный и черный цвета корпуса. В качестве оболочки используется операционная система Android 10 в специальной версии Go.