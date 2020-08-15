НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты

Белоруссия передала Москве задержанных россиян

Источник:
Sibnet.ru
360 26
Фото: © U.S. Department of State

Задержанные в Белоруссии россияне вернулись в Россию, сообщила Генеральная прокуратура на своем сайте. Всего в Москву прилетели 32 человека, еще у одного задержанного есть белорусское гражданство, поэтому он остался в Минске.

Прокуратура уточнила, что процедура возвращения строго соответствовала международному праву и законам двух стран. «Компетентные органы России продолжат разбираться с ситуацией, сложившейся вокруг этих граждан», — отмечается в сообщении.

Белорусские власти 29 июля заявили о задержании 33 российских граждан, которых назвали боевиками частной военной компании. Их подозревали в подготовке массовых беспорядков перед президентскими выборами.

По версии российской стороны, задержанные россияне — сотрудники частного охранного предприятия, которые были в Минске транзитом. Они должны были вылететь в Турцию, а также на Кубу.

Тема: Выборы президента Белоруссии
Последний диктатор: Лукашенко в шестой раз стал президентом
Евросоюз введет санкции против Белоруссии
Лукашенко заявил, что жив и бежать не собирается
Глава МВД Белоруссии взял на себя вину за избитых ОМОНом людей
смотреть все
Политика #Мир #Россия
КАРТИНА ДНЯ
•
Стартовало производство российской вакцины от коронавируса
•
Белоруссия передала Москве задержанных россиян
•
Telegram получил новую функцию
•
Игра от Ростелекома «Найди монтаж» стартовала на Sibnet.ru
Подробности
•
Камеры вторглись в жизнь людей: что дальше?
•
Мифы и паразиты: чем опасна речная и морская рыба
•
Первые в мире: что известно о российской вакцине от коронавируса?
•
Метеорный ливень: россияне увидят самый яркий звездопад
Как это работает
•
Что умеют «умные» камеры домашнего видеонаблюдения?
•
Гид по свинине: от котлет до шашлыка
•
Жужжащая смерть: чем опасен укус шершня?
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Водители закидали двор инспектора ГИБДД похоронными венками
Сибирь 14.08.2020 16:25
Редкие ржаво-рыжие кошки впервые родились в новосибирском зоопарке
Сибирь 14.08.2020 15:32
Третье яйцо динозавра нашли в Кузбассе
Сибирь 14.08.2020 14:56
Пьяная пенсионерка поехала за добавкой и попала в ДТП
Сибирь 14.08.2020 14:44
Самое популярное
Поклонники назвали самый нелепый момент «Звездных войн»
5220
Водители закидали двор инспектора ГИБДД похоронными венками
3685
Рудова лишила сна поклонников обнаженным фото
2943
Странный школьный туалет в селе Приангарья оказался нерабочим
2786
Обсуждение (26)
КАРТИНА ДНЯ
•
Стартовало производство российской вакцины от коронавируса
•
Белоруссия передала Москве задержанных россиян
•
Telegram получил новую функцию
•
Игра от Ростелекома «Найди монтаж» стартовала на Sibnet.ru
Как это работает
•
Что умеют «умные» камеры домашнего видеонаблюдения?
•
Гид по свинине: от котлет до шашлыка
•
Жужжащая смерть: чем опасен укус шершня?
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Камеры вторглись в жизнь людей: что дальше?
•
Приватный, быстрый, безопасный: какой браузер лучше?
•
Форматы видеофайлов: как посмотреть кино в хорошем качестве
•
Видеокамеры во дворе и подъезде: запреты от соседей
•
Самые нелепые ограбления, снятые камерами наблюдения
•
Форматы цифрового звука: как подобрать оптимальный
Мультимедиа
•
Пятно и хвостик: выбираем самый сладкий арбуз
•
Пять миллионов «копеек»: факты о первых «Жигулях»
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
•
Чем на самом деле опасны грязные руки?
•
Из чего состоят звезды. ФОТО
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Sibnet.Ru
Самое обсуждаемое
Белорусские силовики открыли по митингующим огонь на поражение
60
Евросоюз введет санкции против Белоруссии
48
Путин раскрыл свои доходы за 2019 год
37
Лукашенко призвал протестующих найти работу
36
Глава МВД Белоруссии взял на себя вину за избитых людей
33
Видео
Софт
Афиша
Фото
Астро
Микс
Помощник абонента
Все сервисы
О SIBNET.RUНаши спецпроекты
Реклама+7 (383) 347-06-78, 347-10-50reclame@support.sibnet.ru
ТехподдержкаОтправить сообщение:help.sibnet.ru
ВакансииОтправить резюме:job@sibnet.ru
Правила цитированияПравила комментированияПользовательское соглашениеПолитика конфиденциальности
Редакция +7 (383) 347-86-84 info@sibnet.ru
Интернет-издание INFO
Зарегистрировано в Роскомнадзоре, свидетельство СМИ ЭЛ № ФС 77-61386 от 10 апреля 2015 года. Учредитель АО «Ринет». Главный редактор: Чернов О.А.
Обнаружили в тексте ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter