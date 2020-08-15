Белоруссия передала Москве задержанных россиян

Задержанные в Белоруссии россияне вернулись в Россию, сообщила Генеральная прокуратура на своем сайте. Всего в Москву прилетели 32 человека, еще у одного задержанного есть белорусское гражданство, поэтому он остался в Минске.

Прокуратура уточнила, что процедура возвращения строго соответствовала международному праву и законам двух стран. «Компетентные органы России продолжат разбираться с ситуацией, сложившейся вокруг этих граждан», — отмечается в сообщении.

Белорусские власти 29 июля заявили о задержании 33 российских граждан, которых назвали боевиками частной военной компании. Их подозревали в подготовке массовых беспорядков перед президентскими выборами.

По версии российской стороны, задержанные россияне — сотрудники частного охранного предприятия, которые были в Минске транзитом. Они должны были вылететь в Турцию, а также на Кубу.