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Красноярск заволокло дымом от лесных пожаров

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © hpixabay.com/ru/users/skeeze-272447/

Красноярск заволокло дымом от лесных пожаров, превышены показатели по ряду взвешенных частиц в городе, сообщает Управление Роспотребнадзора по Красноярскому краю.

В Красноярске сохраняется задымление атмосферного воздуха в результате лесных пожаров. Управлением Роспотребнадзора проверило содержание вредных загрязняющих веществ в атмосферном воздухе города по девяти показателям (оксид углерода, оксид азота, диоксид азота, оксид серы, аммиак, формальдегид, взвешенные вещества, взвешенные частицы РМ10, РМ2,5).

Зарегистрированы превышения гигиенических нормативов по содержанию взвешенных частиц РМ10 и РМ2,5. По другим показателям превышения не регистрировались. Мелкодисперсные частицы РМ2,5 и РМ10 находятся в атмосфере в виде аэрозоля, из-за малого веса не могут осесть на землю. Всемирная организация здравоохранения отнесла РМ10 и РМ2,5 к приоритетным загрязняющим веществам.

Летом 2019 года в некоторых регионах Сибири ввели режим чрезвычайно ситуации из-за пожаров в тайге, охватившие большие площади. В Красноярском крае сгорели более 54 тысяч гектаров, в Иркутской области более 14 тысяч. Счетная палата (СП) РФ оценила ущерб российской экономике от лесных пожаров на сумму более 2,4 миллиарда рублей. 

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Топ комментариев

Plaguer

А пообещать отказ от свержения не забыли как в 2014?..

Удавиков

чинуши непотопляемые, прокуратура спит как всегда

Alexander222

в лесу?! ...действительно маразм, скоро дома заставят ходить с маской, чтобы при постоянно падающей экономике...

paramedic

Топим по-черному, это когда в бане каменка без трубы. Дым во время протопки выходит в открытую дверь....

kobra_72

Коронавирус еще и мозг убивает.
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