Новосибирская ТЭЦ-5 уменьшит выбросы на 300 тонн

Новосибирская ТЭЦ-5 после ремонта энергоблока №3 уменьшит выбросы в атмосферу на 300 тонн в год, сообщает пресс-служба СГК.

Более двух месяцев потребовалось специалистам Новосибирской ТЭЦ-5 на ремонт энергоблока мощностью 200 МВт. Энергоблок №3 проходил ремонт пять лет назад. Во время испытаний перед началом ремонта специалисты выявили уменьшение толщины поверхностей нагрева и газоходов котла, загрязнение конденсатора.

Теперь энергоблок работает с увеличением КПД его элементов: котла и цилиндров на 1 и 2% соответственно. Такова стандартная динамика эффективности после капремонта. Это означает, что теперь блок стал не только более надежен в работе, но и требует меньшего расхода топлива. Объем выбросов в атмосферу снижен на 300 тонн в год, или на 1% от годового объема выбросов при работе блока.

Общая стоимость ремонтной программы на всех пяти ТЭЦ Новосибирской области в этом году составит 2,1 миллиарда рублей, в том числе на ТЭЦ-5 — 692 миллионов рублей.

ТЭЦ-5 — крупнейшая в Новосибирской области станция, на ее долю приходится 60% выработки электроэнергии в Новосибирской области. ТЭЦ обеспечивает тепловой энергией 35% Новосибирска.