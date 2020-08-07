Россиянка «продала душу дьяволу»

Жительница Владивостока за 93 тысячи рублей продала душу дьяволу, поверив обещаниям 18-летнего знакомого, который назвал себя проводником между человеком и сверхъестественными силами, пообещав при этом обеспечить исполнение желаний.

В полицию обратилась жительница Владивостока, рассказавшая, что мошенник обманул ее дочь. Как выяснили правоохранители, 16-летняя девушка встретила юношу, с которым ранее училась в одной школе, сообщает пресс-служба УМВД по Приморскому краю.

Юноша пообещал школьнице исполнение трех желаний. Также он рассказал, что тем, кто перешел на сторону дьявола, нельзя носить золотые украшения, обязав школьницу сдать ценности в ломбард, а деньги перевести ему. Позже он уговорил ее отдать ему телефон и ноутбук.

Общий ущерб, причиненный потерпевшей, составил 93 тысячи рублей. Полицейские задержали злоумышленника, он сознался. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину».

Юноше грозит до пяти лет лишения свободы, полиция проверяет его на причастность к аналогичным преступлениям.