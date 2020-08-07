Кара-Оол объяснил причину излучения радона в Туве

Глава Тувы Шолбан Кара-Оол объяснил причину излучения радона в Республике, и насколько он опасен для людей, сообщил губернатор в соцсетях.

Роспотребнадзор на этой неделе сообщил о повышенных дозах облучения радоном жителей Республики Тыва, Ставропольского и Забайкальского краев, Еврейской автономной области и Иркутской области.

Кара-Оол заявил, что спросил мнение доцента, директора Научно-исследовательского института медико-социальных проблем и управления Республики Тыва Кара-Кыс Донгаковны Аракчаа.

Она считает, что на предмет радиологического состояния территории Тувы в целом, в том числе Баи-Таигинского кожууна, в 1993-1995 годах были проведены радиометрические исследования по содержанию в почвах, растительном покрове, донных отложениях цезия-137.



Радиоцезии на территории Тувы – это следы произведенных в 1953 году ядерных взрывов на Семипалатинском полигоне. Как отметили тогда ученые, современныи уровень радиоактивности в Республике Тыва совершенно безопасен для населения.

Содержание альфа-радиоактивного радона в водах аржаанов Баи-Таигинского кожууна находится в пределах бальнеологических норм и не представляет угрозы для здоровья людеи, приезжающих с лечебнои целью на эти аржааны.



«Наши исследования аржаанов показали, что Шивилиг относится к слаборадоновым. Он входит в реестр лечебно-радоновых курортов России, как и Белокуриха. Тем не менее, мне кажется, наши ученые не должны останавливаться на давних результатах», — написал глава Тувы.

Радон – радиоактивный газ природного происхождения. Он может выделяться из почвы, горных пород и строительных материалов. Радон — вторая по значимости причина рака легкого после табакокурения.