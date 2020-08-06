Ученые СФУ изучат влияние разлива нефтепродуктов на экосистему Таймыра

Ученые Сибирского федерального университета отправились в экспедицию по изучению последствий разлива нефтепродуктов и их влияния на экосистему Таймыра, сообщает пресс-служба вуза.

В этом году специалисты соберут образцы растений, определят ущерб, нанесенный местной фауне, в том числе птицам и животным, занесенным в Красную книгу. Кроме того, исследователи отберут пробы гидробиоты — изучат микроорганизмы, обитающие в местных водоемах.

«Мы планируем отработать новейшие методы, одним из которых является молекулярный генетический анализ бактериопланктона — так называемый метод NGS (Next Generation Sequencing) или секвенирование последнего поколения. Он предназначен для определения биоразнообразия и функционала микроорганизмов — бактерий, которые живут в воде и донных отложениях, — сообщил заведующий кафедры водных и наземных экосистем СФУ, члена-корреспондента РАН Михаил Гладышев.

До появления метода NGS менее десяти лет назад ученые могли определить лишь 1% бактерий, которые живут в воде, почве. А в одном, например, водоеме их могут быть тысячи, а не два-три вида.

«Теперь мы планируем посмотреть видовой состав гидробиоты после разлива нефти в бассейне реки Пясина и в других контрольных точках. Мы надеемся увидеть всё биоразнообразие и определить, как влияет розлив нефти на видовой состав бактерий, какие бактерии могут являться нефтеразрушающими на разных стадиях разрушения нефти», — сказал Гладышев.

На основе этих данных ученые предложат перечень возможных реабилитационных мероприятий для восстановления экосистемы Таймыра после техногенной аварии на ТЭЦ-3.

В конце мая на территории ТЭЦ-3 Норильско-Таймырской энергетической компании из-за просадки бетонной площадки и разрушения резервуара разлилась 21 тысяча тонн нефтепродуктов, что привело к загрязнению и причинению вреда окружающей среде. Росприроднадзор оценил ущерб от разлива нефтепродуктов в Норильске в 150 миллиардов рублей. Причиной могла стать разрушающаяся вечная мерзлота.