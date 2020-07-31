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Баран сбежал с Курбан-байрама в центре Новосибирска

Источник:
Sibnet.ru
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Очевидцы сфотографировали барана на проезжей части в центре Новосибирска в день праздника жертвоприношения у мусульман — Курбан-байрама.

«Бедное животное мечется среди автомобилей на пересечении Красного проспекта и улицы Максима Горького», — рассказали очевидцы в соцсетях. Что произошло с животным дальше, неизвестно.

Фото: © vk.com/act54

В этот день мусульмане празднуют Курбан-байрам. Из-за коронавируса им запретили собираться в мечетях, праздник они проводят дома. В Курбан-байрам принято резать баранов и раздавать мясо бедным. 

Периодически бараны избегают своей участи. Похожий случай произошел в центре Новосибирска в 2015 году, тогда барану также удалось сбежать.

Курбан-байрам (праздник жертвоприношения) является одним из главных праздников мусульман. История появления курбана связана с пророком Ибрахимом, который увидел сон, где ему было приказано принести в жертву своего старшего сына Исмаила. В тот самый момент, когда он занес нож над сыном, то услышал глас: «О Ибрахим, ты уже выполнил свой сон…».

После этого он увидел барашка, которым было велено совершить курбан. Согласно мусульманскому толкованию, Аллах не нуждался ни в каких жертвоприношениях, он лишь испытывал силу веры своего пророка.

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