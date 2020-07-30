КамАЗ сломал мост в Кузбассе пополам

Мост через реку Аба в поселке Спиченково рухнул под тяжестью КамАЗА, водитель которого проигнорировал знак ограничения по весу, никто не пострадал, сообщила пресс-служба министерства жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кузбасса.

Фото с места происшествия опубликовали в социальных сетях. На нем видно, что грузовик сломал мост пополам и провалился в реку.

По данным властей, КамАЗ вез горельник для отсыпки дороги в Спиченково. Перед мостом стоит знак ограничения массы пять тонн, то есть сооружение рассчитано только на легковые автомобили.

Этот мост был построен в 2012 году местными жителями самостоятельно за свой счет. Дорожное сообщение между поселком и другими населенными пунктами не нарушено, есть и другие мосты, ближайший из которых находится на расстоянии одного километра от разрушенного.