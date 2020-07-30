Агропромышленный парк за 659 млн рублей построят в Туве

Парк «АгроТыва» стоимостью 659 миллионов рублей построят за три года в Туве, сообщает правительство региона.

Агропромышленный парк «АгроТыва» планируется возвести за три года. Доля софинансирования из республиканского бюджета не превысит 1%. На его реализацию в этом году выделено 252,5 миллиона рублей, а общая стоимость проекта составляет 658,5 миллиона рублей.

Агропромышленный парк, который займет территорию в 9,5 гектаров на улице Энергетиков, собирается предоставить помещения резидентам-предприятиям пищевой промышленности, специализирующимся на мясопереработке, рыбопереработке, овощепереработке и переработка дикоросов. Проектно-сметная документация проекта, благодаря которому планируется создание 250 рабочих мест, получило положительное заключение государственной экспертизы.

«Агропарк предназначен для предпринимателей, которые намерены создать сельхозпереработку. Не менее 200 производств можно будет разместить. Обязательно постараемся сделать здесь тепличную площадку», — сказал глава Республики Шолбан Кара-Оол.