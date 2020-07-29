Новосибирск поставил новый рекорд по смертности от COVID-19

Новосибирск обновил рекорд по смертности от COVID-19, за сутки умерло семь человек, сообщает оперативный штаб региона.

По данным оперативного штаба на утро 29 июля в регионе выявили 9,1 тысячи случаев COVID-19, из 107 за последние сутки. 7, 2 тысячи человека выздоровели, из них 212 за сутки.

Умерли еще семь пациентов: мужчины в возрасте 43 года, 52 года, 65 лет, 66 лет, 68 лет и две женщины, им было 64 года и 83 года. Всего в регионе от коронавируса умерли 218 человек.

В отделениях интенсивной терапии находятся 69 человек. На ИВЛ – 19 пациентов.