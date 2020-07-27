Telegram запустил видеозвонки на iOS

Мессенджер Telegram начал тестировать видеозвонки, пока эта функция доступна только с новым обновлением приложения на iOS.

Схему активации видеозвонков описал портал «Код Дурова». Сначала надо скачать версию Telegram 6.3 через App Store.

Далее необходимо 10 раз нажать на значок настроек и открыть debug-меню (меню отладки, панель инструментов для разработчиков). В этом меню нужно выбрать функцию Experimental Feature («экспериментальные функции»), после чего пользователю становится доступен видеозвонок.

Чтобы видеозвонок работал, данную последовательность надо проделать всем, кто хочет использовать эту функцию.