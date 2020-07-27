Глава Тувы разобрал политический метод «гнилой селедки»

Глава Тувы Шолбан Кара-Оол заявил, что его политические противники начали агитацию за пост руководителя региона, он описал их выступления как метод «гнилой селедки».

В 2021 году пройдут выборы главы Республики Тыва. Кара-Оол возглавляет регион с 2007 года.

«Сеичас в некоторых пабликах социальных сетеи пошла проплаченная атака на правительство с особым цинизмом и ложью. В чем только нас не обвиняют, например, оказывается, коронавирус только в Туве и бушует, и во всем виноват и только один человек и неважно, что это мировая пандемия, унесшая миллионы жителеи планеты», — написал в соцсетях Кара-Оол.

По его словам, он опишет методы нечестной агитации. Например, метод «гнилои селедки». Для этого подбирается ложное обвинение. Важно, чтобы оно было максимально грязным и скандальным.

«Хорошо работает, например, мелкое воровство, или, скажем, растление детеи, или убииство, желательно из жадности. Цель «гнилои селедки» вовсе не в том, чтобы обвинение доказать. А в том, чтобы вызвать широкое, публичное обсуждение его… несправедливости и неоправданности», — написал Кара-Оол.

По словам главы региона, человеческая психика устроена так, что, как только обвинение становится предметом публичного обсуждения, неизбежно возникают его «сторонники» и «противники», «знатоки» и «эксперты», оголтелые «обвинители» и ярые «защитники» обвиняемого.

«Но вне зависимости от своих взглядов все участники дискуссии снова и снова произносят имя обвиняемого в связке с грязным и скандальным обвинением, втирая таким образом все больше "гнилой селедки" в его "одежду", пока наконец этот "запах" не начинает следовать за ним везде. А вопрос "убил-украл-совратил или все-таки нет" становится главным при упоминании его имени», — отметил Шолбан.