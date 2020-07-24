Цена золота установила рекорд

Цена золота в пятницу вечером превысила 1900 долларов за унцию впервые с сентября 2011 года. Тем самым она вплотную приблизилась историческому максимуму, свидетельствуют данные торгов.

Цена августовского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex выросла до 1902,95 доллара за тройскую унцию. В сентябре 2011 года стоимость золота установила рекорд — 1923 доллара за унцию.

Спрос на драгоценный металл вырос из-за ухудшения отношений между США и Китаем и опасений замедления темпов роста мировой экономики из-за пандемии коронавируса. Золото воспринимается инвесторами защитным активом.

Аналитики прогнозируют, что в ближайшее время спрос на золото останется высоким, к сентябрю его стоимость может установить новый исторический рекорд, превысив 2 тысячи долларов за унцию.

С начала года золото подорожало более чем на 25%. При этом продолжающийся рост цены на драгоценный металл делает золото привлекательным активом для инвесторов по всему миру.