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Переговоры о приеме карт «Мир» начались с Таиландом

Источник:
«Известия»
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Россия и Таиланд ведут переговоры о приеме карт российской платежной системы «Мир», сообщили в посольстве России в королевстве, отметив, что дату начала их использования называть пока рано.

«На данный момент полагали бы преждевременным обозначать какие-либо сроки внедрения использования в Таиланде карт платежной системы «Мир»», — сказали «Известиям» в российском дипломатическом представительстве.

При этом эксперты подчеркивают, что прийти к соглашению в условиях западных санкций будет сложно. «На Бангкок действительно сильно влияет общий международный фон, и это самый важный фактор медленного прогресса по этому вопросу», — отметил представитель Национального координационного центра международного делового сотрудничества (НКЦ) в Таиланде Айсон Анурак.

«К сожалению, мы видим тенденции со сложностями использования карты «Мир» и в других странах, которые уже внедрили у себя эту платежную систему», — добавил эксперт.

Пока в Таиланде можно расплачиваться картой «Мир» лишь локально, например через систему эквайринга третьих платежных систем.

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