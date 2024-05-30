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Российские банки сообщили о росте спроса на наличные доллары

Источник:
«Коммерсантъ»
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Россияне продолжают активно покупать доллары, несмотря на наличие большого числа альтернативных валют, сообщили российские доллары.

Спрос на валюту традиционно повышается в период отпусков, а сейчас интерес подогрет и укреплением рубля, рассказал газете «Коммерсантъ» участники рынка. Банки расширили перечень доступных к покупке валют, но продажи долларов все равно растут.

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Расширение списка — «процесс достаточно сложный, не быстрый», отметил директор департамента «Занять и сберегать» Сергей Широков. Напрямую сейчас можно купить даже экзотические валюты, но именно доллары можно обменять во многих странах, говорят эксперты.

Сбербанк начал продавать наличные таиландские баты, увеличив до 18 количество валют, доступных для покупки. Популярностью пользуются дирхамы ОАЭ. Доступны в российских банках также турецкая лира и китайский юань. Но реальный спрос на такие валюты по сравнению с долларом незначителен.

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Экономика #Деньги
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