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Рубль закачался: каким будет курс доллара летом

Источник:
Sibnet.ru
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Пачка долларов
Фото: Бесплатный фотобанк / Attribution-NonCommercial-ShareAlike License
Российская валюта закачалась в неустойчивом равновесии. В конце мая рубль стал заметно крепнуть. Однако летом доллар может взять реванш. 

Укрепление рубля началось на прошлой неделе и продолжилось на текущей. Доллар, евро и китайский юань продолжают дешеветь. Американская валюта впервые с 30 января 2024 года торгуется ниже 89 рублей.

По мнению экспертов, на укрепление российской валюты влияют как внешние, так внутренние факторы. Доллар ослабляют ужесточение денежно-кредитной политики в США и растущая инфляция. В пользу рубля — обязательная продажа валютной выручки для экспортеров, высокие цены на нефть и профицит платежного баланса России.

Но летом ситуация может измениться. Ослаблению российской валюты поспособствует традиционный рост спроса на доллары у населения в сезон отпусков, сказал «Известиям» аналитике Роман Белевский из «Экспобанка». 

«Курс доллара летом будет находиться в широком диапазоне от 87 до 100 рублей», — дал прогноз «Газете.Ru» экономист, директор по коммуникациям BitRiver Андрей Лобода. Главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев оценил стоимость американской валюты в ближайшие месяцы в 85-92 рубля.

Свою роль сыграет и главный фактор давления на рубль — геополитические риски и новые санкции. После незначительного укрепления до 87,5 рубля в начале следующего месяца мы увидим ослабление национальной валюты, приводит «Взгляд» мнение аналитика ФГ «Финам» Александра Потавина.

Как хранить средства

Текущие котировки представляются благоприятными для покупки иностранной валюты, сказала порталу «Банки.ру»старший аналитик УК «Первая» Наталья Ващелюк. 

Но при формировании сбережений лучше, как и раньше, следовать принципу диверсификации, распределяя средства между иностранной валютой и рублевыми инструментами.

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«На российском рынке сейчас достаточно валютных инструментов. Наиболее подходящие для розничного инвестора: замещающие облигации и фонды на них, плюсом которых является невысокая стоимость покупки, в то время как номинал одной замещающей облигации равен примерно 1000 долларов», — посоветовала аналитик.

Эксперт из УК «Система капитал» Константин Асатуров порекомендовал держать половину валютной части сбережений «в денежных единицах и соответствующих инструментах дружественных стран, например в юаневых облигациях».

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