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Силуанов объяснил повышение НДФЛ для богатых запросом общества

Источник:
Sibnet.ru
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Повышение налога на доходы физических лиц (НДФЛ) для россиян с высоким доходами связано с запросом общества на справедливость, заявил министр финансов Антон Силуанов.

«В российском обществе давно есть устойчивый запрос на социальную справедливость, в том числе на прогрессивную шкалу налогообложения», — приведены телеграм-канал Минфина слова министра.

По его словам, самым важным для граждан является понимание того, что средства, которые они в виде налогов отдают государству, будут потрачены «на нужды общества: на их детей, на улучшение условий жизни, создание комфортных условий проживания и так далее».

Минфин предложил расширить прогрессивную шкалу НДФЛ. Для годовых доходов от 2,4 до 5 миллиона рублей ставка составит 15%, от 5 до 20 миллионов рублей — 18%, от 20 до 50 миллионов рублей — 20% и свыше 50 миллионов рублей — 22%.

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Экономика #Деньги
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