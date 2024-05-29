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Минфин опубликовал проект «пяти ступеней» НДФЛ

Источник:
РБК
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Минфин России подготовил и внес в правительство законопроект об изменениях в налоговой системе, предполагающих пятиступенчатую шкала налога на доходы физических лиц (НДФЛ).

Предполагается расширение прогрессии налогообложения доходов физических лиц, приводит РБК смысл законопроекта. На смену двум действующим ступеням (13% и 15% с доходов, превышающих 416,7 тысячи рублей в месяц, или 5 миллионов рублей в год) придет пять:

  • 13% при доходах до 200 тысяч рублей в месяц (2,4 миллиона рублей в год);
  • 15% для части дохода в диапазоне 200–416,7 тысячи рублей в месяц (2,4–5 миллиона рублей в год);
  • 18% для части дохода в диапазоне 416,7 тысячи — 1,67 миллиона в месяц (5–20 миллиона рублей в год);
  • 20% для части дохода в диапазоне 1,67–4,17 миллиона в месяц (20–50 миллионов рублей в год);
  • 22% при доходах свыше 4,17 миллиона рублей в месяц (50 миллионов рублей в год).

В России 64 миллиона плательщиков НДФЛ, изменение шкалы затронет около 2 миллионов из них (с доходом выше 2,4 миллиона рублей в год), говорится в материалах Минфина.

По данным Росстата, в апреле 2023 года начисленную зарплату в размере более 200 тысяч рублей получили 1,1 миллиона работников в России. Зарплату свыше 3 миллионов рублей в том месяце получили 3,7 тысячи человек.

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