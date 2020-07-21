НАВЕРХ
#Автопром #Авторынок #Тюнинг и самоделки #Автоправо #Автоспорт

Стартовали продажи Lada Niva

Источник:
Sibnet.ru
245 1
Фото: © пресс-служба «АвтоВАЗ»

Российский автоконцерн «АвтоВАЗ» начал продажи внедорожника Lada Niva, который раньше реализовывался под брендом Chevrolet, об этом сообщает пресс-служба производителя.

Автомобиль получил оригинальные решетку радиатора, фары и фонари. Также в салоне появился новый руль, а на передней панели располагается сенсорный экран с быстрым доступом к любым приложениям.

Базовая комплектация автомобиля Classic будет стоить 726 тысяч рублей. Топовый вариант Luxe российского внедорожника Off-road обойдется покупателям в 869 тысяч рублей, говорится в сообщении. Стоимость авто в среднем увеличилась на 1–1,3%.

Внедорожник Lada Niva оборудован 1,7-литровым бензиновым двигателем мощностью 80 лошадиных сил. Машина оснащена системой полного привода и механической коробкой передач. Ее производство было налажено в 2000 году.

Еще по теме
Lada будут собирать на Украине
Стартовало производство внедорожника Lada Niva
Tesla приблизилась к полному автопилоту
Определена причина неприятного запаха в Lada
смотреть все
Авто #Автопром
  • Фастар - реклама
  • ЗИЛ
  • Светофоры
  • Опасное вождение
КАРТИНА ДНЯ
•
Путин переписал цели развития России
•
Украинец с автоматом и гранатами захватил автобус с заложниками
•
Госдума одобрила трехдневное голосование на выборах
•
«Срок годности» жилых домов установят в России
Подробности
•
Будто запятая: как увидеть комету NEOWISE
•
«Буду вспоминать»: ангарский маньяк рассказал о новых убийствах
•
Панки путинской России: зарубежный взгляд на Little Big
•
Несмотря на вирус: как поступить в вузы Новосибирска
Как это работает
•
Хвостатая звезда: как устроена комета?
•
Шашлык из красной рыбы: как готовить стейки на мангале
•
Как заполировать царапины на экране смартфона
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Конкурс по выкапыванию могил перенесут из Омска в Новосибирск
Сибирь 21.07.2020 18:43
СибГУТИ возьмется за подготовку менеджеров для ИТ-рынка
Сибирь 21.07.2020 18:28
Американка рассказала о «добровольном изгнании» на Алтае
Сибирь 21.07.2020 16:02
Школьник подал иск в суд на мэрию Красноярска
Сибирь 21.07.2020 15:56
Самое популярное
Вышла игра Ghost of Tsushima
4081
Правила начисления транспортного налога изменят
3611
Путин поднял российские войска по тревоге
3475
Россиянин выиграл в лотерею астрономическую сумму
3340
Обсуждение (1)
Кинотеатр Wink
Вся коллекция
КАРТИНА ДНЯ
•
Путин переписал цели развития России
•
Украинец с автоматом и гранатами захватил автобус с заложниками
•
Госдума одобрила трехдневное голосование на выборах
•
«Срок годности» жилых домов установят в России
Как это работает
•
Хвостатая звезда: как устроена комета?
•
Шашлык из красной рыбы: как готовить стейки на мангале
•
Как заполировать царапины на экране смартфона
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Форматы видеофайлов: как посмотреть кино в хорошем качестве
•
Как заполировать царапины на экране смартфона
•
Форматы цифрового звука: как подобрать оптимальный
•
Приватный, быстрый, безопасный: какой браузер лучше?
•
Как настроить пульт Ростелекома
•
Домашний медиасервер: как соединить компьютер с телевизором
Мультимедиа
•
Пятно и хвостик: выбираем самый сладкий арбуз
•
Пять миллионов «копеек»: факты о первых «Жигулях»
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
•
Чем на самом деле опасны грязные руки?
•
Из чего состоят звезды. ФОТО
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Sibnet.Ru
Самое обсуждаемое
Трамп заявил, что избрание Байдена приведет к уничтожению Америки
55
Госдума разрешила массовую вырубку леса возле Байкала
22
Медведев назвал политику США борзой
21
Путин поднял российские войска по тревоге
21
Илон Маск вошел в пятерку богатейших людей планеты
19