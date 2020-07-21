Стартовали продажи Lada Niva

Российский автоконцерн «АвтоВАЗ» начал продажи внедорожника Lada Niva, который раньше реализовывался под брендом Chevrolet, об этом сообщает пресс-служба производителя.

Автомобиль получил оригинальные решетку радиатора, фары и фонари. Также в салоне появился новый руль, а на передней панели располагается сенсорный экран с быстрым доступом к любым приложениям.

Базовая комплектация автомобиля Classic будет стоить 726 тысяч рублей. Топовый вариант Luxe российского внедорожника Off-road обойдется покупателям в 869 тысяч рублей, говорится в сообщении. Стоимость авто в среднем увеличилась на 1–1,3%.

Внедорожник Lada Niva оборудован 1,7-литровым бензиновым двигателем мощностью 80 лошадиных сил. Машина оснащена системой полного привода и механической коробкой передач. Ее производство было налажено в 2000 году.