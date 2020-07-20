Травников поздравил металлургов кадром из «Терминатора»

Губернатор Новосибирской области необычно поздравил жителей с днем металлурга в воскресенье, разместив в Instagram диаграмму состояния «железо-углерод» и кадр из фильма «Терминатор 2».

В воскресенье, 19 июля, в России празднуется День металлургов. С 1992 по 2006 год Травников работал на различных должностях на Череповецком металлургическом комбинате (ОАО «Северсталь»).

В воскресенье он опубликовал два поста. Сначала загадочную схему, которую подписчики обозначили как диаграмму состояния «железо-углерод». А затем поздравление с днем металлурга в виде кадра из финала «Терминатора 2», где герой Шварценеггера растворяется в расплавленном металле.

Не все подписчики оценили юмор губернатора. «Эту страницу точно не ребенок ведёт? или её взломали?», — написал один из пользователей.